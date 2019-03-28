Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in doğmamış oğullarının hesabını 104 bin kişi takip ediyor

Kısa süre sonra doğum yapacak olan Fahriye Evcen, doğacak oğulları Karan için eşi Burak Özçivit ile birlikte bir Instagram hesabı açtı. Doğmamış çocuğa açılan hesabı şu an 104 bin kişi takip ediyor...

Son günlerde özellikle ünlü isimlerin doğmamış çocuklarına Instagram hesabı açmaları tartışma konusu oldu. Ünlüler, çocuklarının isimlerine ait hesabı korumak istedikleri için bu yola başvurduklarını söylerken, pek çok takipçi de yapılan bu davranışı oldukça manasız buldu…

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de Karan adını verecekleri oğulları için bir hesap açtı. Kısa sürede 104 bin takipçiye ulaşan hesap için ‘Doğmamış çocuk influencer (fenomen) oldu” denilirken, bazıları da “Sizin yüzünüzden çocuk büyüdüğünde sosyal medyadan nefret edecek” dedi…