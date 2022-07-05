Burak Özçivit’e set çalışanlarına hakaretten ceza

Başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Burak Özçivit “hakaret” suçundan 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Özçivit'in yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Oyuncu Burak Özçivit'in başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapisle yargılandığı davada karar çıktı.

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Burak Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatı, Özçivit'in suçunun sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise, “Müştekilerin beyanları kurgudan ibarettir. Anayasal savunma hakkının en önemlilerinden birisi aksi ispatlanamayan sanık savunmasına itibar ve sanık lehine yorum ilkesidir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır” diyerek Özçivit'in beraatini istedi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit'in “hakaret” suçundan 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmamasını, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışının olmamasını göz önünde bulundurarak, yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.