Burak Özçivit’i askerler kurtardı!
Yaptığı Ortadoğu ziyaretleri sırasında özellikle kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Özçivit, bu kez iş gezisi için gittiği Beyrut’ta ortalığı birbirine kattı. Beyrut’ta bir AVM’ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, yaşanan izdiham nedeniyle AVM’ye otoparktan girmek zorunda kaldı.
OYUNCUYU ASKERLER KURTARDI
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, bir mağazanın deposuna götürüldü. İki saat boyunca orada mahsur kalan oyuncuyu Lübnan askerlerin duruma müdahale etmesi sonrasında dışarı çıkabildi.