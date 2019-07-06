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Burak Özçivit’i askerler kurtardı!
Burak Özçivit’i askerler kurtardı!
İş gezisi için Beyrut'a giden Burak Özçivit'e hayranları yoğun bir ilgi gösterdi. Özçivit, çıkan izdiham nedeniyle AVM'de zor anlar yaşadı.
Magazin 6 Temmuz 2019 - 09:24

Yaptığı Ortadoğu ziyaretleri sırasında özellikle kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Özçivit, bu kez iş gezisi için gittiği Beyrut’ta ortalığı birbirine kattı. Beyrut’ta bir AVM’ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, yaşanan izdiham nedeniyle AVM’ye otoparktan girmek zorunda kaldı.

OYUNCUYU ASKERLER KURTARDI

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özçivit, bir mağazanın deposuna götürüldü. İki saat boyunca orada mahsur kalan oyuncuyu Lübnan askerlerin duruma müdahale etmesi sonrasında dışarı çıkabildi.

 

Son güncelleme: 09:43 - 06.07.2019
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