HAYAT
Abone Ol

Burak Özçivit’i sahte görüşme kızdırdı

Model Angelina Michelle sosyal medyada oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaşınca ortalık karıştı.

Yayınlanma: 09:13 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Burak Özçivit’i sahte görüşme kızdırdı

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Üzerine de İngilizce “Türkiye’yi seviyorum” diye yazdı.

Bu görüntü sosyal medyada yayılınca Burak Özçivit “Yeter artık bizi rahat bırakın” diyerek gerçek görüntüyü yayınladı.

Gerçekte Özçivit annesiyle görüşüyordu…

Michelle annenin görüntüsünü kaldırıp yerine kendi fotoğrafını koymuştu.

Angelina Michelle

 

Burak Özçivit nakavt olduİlginizi ÇekebilirBurak Özçivit nakavt oldu
X Reklam