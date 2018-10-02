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Burak Özçivit’in Diriliş Ertuğrul’daki rolü iptal oldu iddiası!
Burak Özçivit’in Diriliş Ertuğrul’daki rolü iptal oldu iddiası!
Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve önemli bir izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunda Burak Özçivit'i izleyeceğimiz yazılıp çizilmişti.
Magazin 2 Ekim 2018 - 14:17

Ekim ayında başlayabileceği duyurulan dizinin seyirciyle buluşmasına sayılı günler kala, Diriliş Ertuğrul’da Osman Gazi rolünü Burak Özçivit’in dizide rol almayacağı iddia edilmişti. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’ın Özçivit’in bu yıl dizide olmayacağını duyurmasının ardından bugün Söylemezsem Olmaz programında dikkat çeken bir başka iddia daha gündeme geldi. Program sunucularından Ece Erken, Diriliş Ertuğrul’un yapım şirketinin Özçivit’in rolünü iptal ettiğini ama Özçivit’in menajerinin böyle bir iptalin söz konusu olmadığını söylediğini duyurdu.

Son güncelleme: 14:30 - 02.10.2018

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