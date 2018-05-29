Burak Özçivit’in tankı!

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Bir mekan çıkışı görüntülenen ikili çıkışta gazetecilerin kendilerine uzatılan sorularını yanıtladılar. Sempatik tavırları ve mutlulukları gözlerinden okunan çifte kumrular, her şeyin güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getirirken haklarında daha önce evlilik terapistine gittikleri yönündeki çıkan haberleri gülerek yalanladılar.

Gazetecilerin ‘Böyle bir şeye ihtiyacınız olur mu' sorusuna ise “Gayet mutluyuz ve böyle bir şeye ihtiyacımız yok” dediler. Son olarak ‘Yeni araba almışsınız' yönündeki soruya ise “Yeni araba almadım aslında biraz arabada oynamalar yaptık” dedikten sonra yeni arabalarına Özçivit ile Evcen, İstanbul sokaklarında yol aldı.

ARABAYI FAHRİYE EVCEN İSTEMİŞ

İkili doğa tutkunu olduğundan 2002 model arazi aracını alarak modifiye ettirdi. Fahriye Evcen'in isteği üzerine Özçivit'in aldığı ve modifiye yaptırdığı öğrenilirken, karı koca boş zamanlarında dağ tepe geziyorlar.