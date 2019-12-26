Burak Özçivit’in yol üstü pilav keyfi

Keyfinin yerinde olduğu görülen oyuncu,”Dizimiz çok iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi, biraz hastalık var sesim de kötü, kusura bakmayın' diye konuştu. Rol aldığı dizide dış çekimlerin yanı sıra dereye girip ıslandığı sahneler Özçivit'e hatırlatılınca,”İşimiz bu yapacak hiçbir şey yok. Alıştım, her şey güzel gidiyor, ekip güzel' diye konuştu. Reytinglerden memnun olduklarını söyleyen Özçivit,”Projeyi seviyoruz, hakkını vermeye çalışıyoruz. Her şey yolunda' dedi.

FOTOĞRAFI BEĞENENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Dış çekimlerin yoğunluğu hatırlatıp ‘sağlığınız için önlem alıyor musunuz?’, sorusuna,”Yapacak hiçbir şey yok, o işin parçası' diye konuştu. Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği Özçivit'e hatırlatılınca,”Herkese çok teşekkür ederim, sağolsunlar' diye konuştu. Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca,”Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil' dedi. ‘Karan'la teklif gelse kamera karşısına geçer misiniz?’, sorusuna,”Bununla alakalı bir şey söylemem' dedi. Eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladığı hatırlatılınca, tebessüm eden oyuncunun deyim yerindeyse yüzünde güller açsa da utanıp soruyu cevaplanmadı.