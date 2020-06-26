Burak Satıbol kimdir? Burak Satıbol nereli ve kaç yaşında?

2004 yılında yayınlanan 24 Saat dizisiyle dizi oyunculuğuna adım atan Burak Satıbol hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Burak Satıbol kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK SATIBOL KİMDİR?

Burak Satıbol, 25 Mayıs 1979 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Satıbol, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

1998 yılında Cumhuriyete Selam adlı ilk oyununda oynadı. 1999 yılında Oyunbazlar Tiyatro Topluluğunun kuruluşunda görev alan oyuncu, bu tarihten itibaren birçok oyunda görev alarak başarılı performanslar sergiledi. 2001 yılında ise DTCF Tiyatro Bölümü’nde beraber okuduğu arkadaşlarıyla Mahşer-i Cümbüş adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Bu topluluk önce Ankara’da faaliyet gösterdi. Daha sonra grup İstanbul’a taşındı. Bu grupla beraber oyuncu, Türkiye’yi dolaşarak Tiyatro Sporu'nu Türkiye’ye tanıttı.

2004 yılında ilk dizi deneyimini 24 Saat adlı dizi ile yaşayan Burak Satıbol, Ece Satıbol ile evlidir. Ecem adında bir kızı ve Efe adında bir oğlu vardır.

Burak Satıbol'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tozkoparan (Arkeolog Kaya) (TV Dizisi)

2019 – Hemen Döneriz (Sinema Filmi)

2018 – Arapsaçı (Sinema Filmi)

2018 – Sorma Neden (Sinema Filmi)

2017 – Döndüm Ben (Sinema Filmi)

2017 – Dört Köşe (Ferman) (Sinema Filmi)

2017 – Firardayız (Sinema Filmi)

2017 – Seni Gidi Seni (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler (Sinema Filmi)

2017 – Bu Sayılmaz (Azimet) (TV Dizisi)

2016 – Bir Baba Hindu (Türk Sinema Filmi)

2016 – Çalgı Çengi İkimiz (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Sezai) (Sinema Filmi)

2016 – Babaların Babası (Niyazi) (Sinema Filmi)

2015 – Yusuf ve Yusuf (Bombacı Yusuf) (Sinema Filmi)

2015 – Kardeşim Benim (Sinema Filmi)

2015 – Fabrika Kızı (Yetkin Birol Şimin) (TV Dizisi) 2014 – Kardeş Payı (Salih Abi)(TV Dizisi)

2014 – İnşaat 2 (İmam) (Sinema Filmi)

2014 – Bir Yusuf Masalı (Behzat) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Hami) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2013 – Düğün Dernek (Beyaz Eşyacı) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Salih) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Osman) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Münir) (TV Dizisi)

2008 – Anında Görüntü Show (Burak) (TV Dizisi)

2005 – İnsanlık Öldü Mü? (Kısa Film)

2005 – Yine de Aşığım (TV Dizisi)

2004 – 24 Saat (TV Dizisi)