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Burak Sergen entübe edildi

Corona virüsüne yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan oyuncu Burak Sergen, entübe edildi.

Güncellenme: 16:24, 21/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Burak Sergen entübe edildi

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, geçen hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Coronaya yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, entübe edildi.

Sergen’in eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir.”

“Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır.”

‘SADAKATSİZ’İN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Öte yandan ‘Sadakatsiz’ dizisinde Burak Sergen, Melis Sezen ve Alp Akar’ın testleri pozitif çıkmasının arından MedYapım çekimlere ara verildiğini açıkladı.

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Yayınlanma Tarihi:16:07,