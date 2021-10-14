Burak Sergen o fotoğraflar ile boşanma davası açtı

Coronaya yakalanan oyuncu Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sevgilisi Nihan Ünsal ile nikâh masasına oturdu. Henüz 4 aylık evli olan çift ihanet haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Sergen, Ünsal'a ait olduğunu iddia ettiği ihanet görüntülerini mahkemeye delil olarak sunarak zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Hayati ARIGAN

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Geçen aylarda corona virüsüne yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Nihan Ünsal ile nikâah masasına oturmuştu.

Henüz 4 aylık evli Burak Sergen ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Nihan Ünsal’a ait olduğu ileri sürülen ihanet görüntüleri medyaya yansımıştı.

BOŞANMANIN DETAYLARI

Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuranoyuncu eşine zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

İhanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunan Sergen, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

Boşanma davasına gizlilik kararı getirildi.

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