Burak Sergen kimdir? Burak Sergen nereli ve kaç yaşında?

Burak Sergen, 1961 doğumludur. Çukur dizisinde canlandırdığı Baykal Bey karakteri ile fenomen olan ve pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Sergen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burak Sergen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna dahil olan Burak Sergen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Sergen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen’dir. Burak Sergen, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı ve ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulundu. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sanatçılık görevini sürdürmektedir. Burak Sergen, Devlet Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra, özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yapmıştır.

Bulut Bey, Dicle, Erkek Tarafı, Derdest, Aşk ve Ceza, Kızılelma, Sen Benimsin, Zerda, Kara Sevda, Çukur, Halka gibi dizilerde rol alan Burak Sergen,şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır.

Burak Sergen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2019 – Halka (İlhan) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Baykal) (TV Dizisi)

2015-2017 – Kara Sevda (Galip) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Tuğrul) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Simal) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Süleyman) (TV Dizisi)

2014 – Yunus Emre. Aşkın Sesi (Sinema Filmi)

2013 – Saklı Kalan (Tarık) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Galip) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Veysel) (TV Dizisi)

2010 – Sultanın Sırrı (Sinema Filmi)

2010 – Aşk ve Ceza (Beşir Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Zoraki Başkan (Reis) (TV Dizisi)

2009 – Sultan Avrupa'da (Sultan Abdülaziz) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Galip) (TV Dizisi)

2008 – Mevlana:Aşkın Dansı (Şems-i Tebrizi) (Sinema Filmi)

2008 – Boğaç Han (Sinema Filmi)

2008 – Derdest (Bülent) (TV Dizisi)

2007 – 120 (Sermet Bey) (Sinema Filmi)

2007 – Dede Korkut: Bamsıbeyrek (Salur Kazan) (TV Filmi)

2007 – Dede Korkut Hikayeleri (TV Dizisi)

2007 – Dicle (Seyithan)(TV Dizisi)

2007 – Yiğenek (TV Dizisi)

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Uga) (Sinema Filmi)

2005 – Erkek Tarafı (Kamil) (TV Dizisi)

2005 – Balans ve Manevra (Kamyoncu Ali) (Sinema Filmi)

2005 – Köpek (Müdür Abbas) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Osman) (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (Kenan) (TV Dizisi)

2002 – Bulut Bey (Kudret) (TV Dizisi)

2002 – Zerda (Mahmut) (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2001 – O da Beni Seviyor (Sinema Filmi)

2000 – Fasulye (Sütsüz) (Sinema Filmi)

1999 – Asansör (Sinema Filmi)

1999 – Ölümün El Yazısı (TV Dizisi)

1997 – Ağır Roman (Arap Sado) (Sinema Filmi)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (IV. Murat) (Sinema Filmi)