Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Burak Sergen yoğun bakımda

Oyuncu Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.Corona testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı.

Güncellenme: 09:24, 13/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Burak Sergen yoğun bakımda

‘Sadakatsiz’ dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Burak Sergen’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Burak Bey’in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.”

İlginizi ÇekebilirGüncel corona verileri açıklandı! Ürküten tabloGüncel corona verileri açıklandı! Ürküten tabloİlginizi ÇekebilirBilim Kurulu sonrası Koca'dan kritik açıklamalarBilim Kurulu sonrası Koca'dan kritik açıklamalar
Afrika Bilim Corona haberler İngiltere Instagram istanbul oyuncu Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:11,