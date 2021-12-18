Burak Sergen’in ‘Gizem’li arkadaşı

'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk'u Burak Sergen geçen akşam Beyoğlu'nda adının Gizem olduğu öğrenilen genç bir kadınla görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Geçirdiği corona virüsü yüzünden yoğun bakımda tedavi gören ve hastanede kaldığı sürede eski eşi Nihan Ünsal’ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen, zor günleri geride bıraktı.

Geçen akşam Beyoğlu’nda bir lokantaya girerken görüntülenen Sergen, yanındaki kişiyi soran muhabirlere, “Arkadaşım. İlk defa arkadaşlarım ve avukatımla yemek yiyeyim dedim, size yakalandım” dedi.

“KÖTÜ GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM”

Sergen, eski eşi Nihan Ünsal ile devam eden boşanma davasıyla ilgili de şöyle konuştu: “Kötü günleri geride bıraktım, yargı sürecindeyiz. Size zaten gelişmeleri aktarırım” dedi.

EŞİNİN İHANETİYLE SARSILMIŞTI

Geçen nisan ayında corona virüsüne yakalanan Burak Sergen, 1 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sergen, taburcu olduktan sonra haziran ayında kendisinden 28 yaş küçük olan Nihan Ünsal’la evlenmişti. Ancak Ünsal’ın bir iş insanıyla el ele olduğu görüntüler ortaya çıkmıştı. Çıkan görüntülerin ardından oyuncu, evliliğini bitirdi.

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