Burak Sergen’e eski eşinden destek

Oyuncu Burak Sergen'in dört ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. Sergen'e 2018 yılında boşandığı eşinden destek geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Sadakatsiz’ dizisinin ‘Haluk Güçlü’sü Burak Sergen, 46 gün corona virüsü tedavisi gördükten sonra taburcu olur olmaz 2 yıllık nişanlısı Nihan Ünsal ile evlenmişti. 4 Haziran’da kıyılan nikahyan sonra Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum” demişti. Ancak Sergen’in Ünsal’ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Burak Sergen’e 2018 yılında boşandığı eski eşi ve oğlu Cansın’ın annesi Işıl Sergen’den destek geldi.

“İYİ YA DA KÖTÜ GÜNLER HEPİMİZ İÇİN…”

Işıl Sergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İyi ya da kötü günler hepimiz için… Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım.”

“Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey’le boşanma anlaşmamızda ’15 milyon tazminat’ aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır.”

“Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Bu arada Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal ile yer aldığı fotoğrafların tamamını Instagram sayfasından sildi. Nihan Ünsal da sosyal medya hesabını kapattı.

İlginizi Çekebilir Burak Sergen: Olması gereken oldu

İlginizi Çekebilir Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

İlginizi Çekebilir Taburcu olan oyuncu Burak Sergen: Berbat bir şey