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Burak Sergen’in oğlu da coronaya yakalandı

Yoğun bakımda corona virüsü tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu Cansın'ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi

Güncellenme: 14:45, 15/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Burak Sergen’in oğlu da coronaya yakalandı

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, geçen pazartesi günü evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Coronaya yakalanan oyuncunun tedavisine yoğun bakıma devam edilirken oğlundan da kötü haber geldi

“UMARIM OĞLUM BABASINA KAVUŞUR”

2018 yılında Burak Sergen ile boşanan Işıl Sergen, Instagram hesabından oğlu Cansın’ın coronaya yakalandığını duyurdu.

Anne Sergen, “Bu sabah gün aymak zorunda çocuğum için. Bitkinim çok… Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın’la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Kovid-19’u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur” ifadelerini kullandı.

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