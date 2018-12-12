Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burak ve Fahriye’nin bebeği için 1 milyon dolarlık teklif
Burak ve Fahriye’nin bebeği için 1 milyon dolarlık teklif
Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında dünya evine girmiş ve bundan birkaç ay önce çiftin bir bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
Magazin 12 Aralık 2018 - 13:34

Bebek müjdesini aldıktan sonra yaşantılarında bazı değişikliklere giden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geride bıraktığımız akşam çıktıkları bir gece gezmesi sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aşermediğini söyleyen ve bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını bir kez daha yineleyen Fahriye Evcen sonrasında arabaya binerek evinin yolunu tuttu. Çift hakkında ortaya atılan bir diğer iddiaysa son derece ciddi… Özellikle Ortadoğu’da çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit’in doğacak bebeğinin ilk fotoğrafları için Dubai’deki bir magazin ve cemiyet dergisinin çifte 1 milyon dolar teklif ettiği ancak çiftin bu tekliflere sıcak bakmadığı konuşuluyor.

İLGİLİ HABERFahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti aynı anda paylaştı
Etiketler