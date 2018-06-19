Burak ve Larissa’nın dans videosu beğenildi

Türkiye'deki bir moda çekimi sırasında tanışan ve 2011 yılında İzmir'de evlenen Larissa ve Burak Gacemer daha sonra iş kariyerlerini İstanbul'da sürdürmeye karar verdi.

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Larissa, Krem dizisinde Rüya karakteri ile dikkatleri çekerken Burak defile, klip ve katalog çekimleri ile karşımıza çıktı. İkili mutlu ve örnek evliliklerini sürdürürken, bir yandan da birlikte açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine ulaşıyor.

LARISSA PAYLAŞTI…

Birlikte geçirdikleri keyifli vakitlere dair çekilmiş fotoğrafları ve videoları sosyal medya hesabından paylaşan Larissa Gacemer, son olarak eşi Burak’la birlikte Capoeira yapmaya çalışırken çektiği bir videoyu paylaştı. Dans ve dövüş sanatlarının birleşimi olan Capoeira yapma çabaları bir süre sonra komik bir dans gösterisine dönerken, ikilinin videosu 1 buçuk milyonun üzerinde izlendi. Burak’ın bu görüntülere yaptığı: “Çok kazmayım ama seninle eğlenmeyi seviyorum” notu da dikkatlerden kaçmadı.