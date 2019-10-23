Burak Yamantürk restoran açıyor, yemekleri kendisi yapacak

Oyuncu Burak Yamantürk, mekan açmaya hazırlanıyor. Özge Özpirinçci’nin sevgilisi Yamantürk, neredeyse baklava açacak kadar geliştirdiği mutfak hobisini profesyonellikle uygulayabileceği bir restoran açacak.

Önümüzdeki yaz hayata geçireceği mekanı için İzmir ve İstanbul'da yer bakan Yamantürk restoranında, menüyü kendisi oluşturacak ve sonra şefliği yardımcısına devredip oyunculuğa devam edecek. Sağlıklı malzemeler kullanarak lezzetli yemekler yapmak konusunda oldukça iddialı olan Yamantürk, yeni dizisi ‘Sevgili Geçmiş'in çekimleri dolayısıyla İzmir-İstanbul arasında mekik dokuyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yer bakan Burak Yamantürk, yeni imajı ile de dikkat çekti.