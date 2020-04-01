Burak Yurdugör kimdir? İşte Survivor’dan elenen Burak Yurdugör’ün hayatı…

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Burak Yurdugör oldu. Gönüllüler takımında mücadele eden ve beğeniyle takip edilen yarışmacılar arasında yer alan Burak Yurdugör, bu hafta hayallerine veda etmiş oldu. Peki Survivor Burak Yurdugör kimdir? İşte yarışmacının hayatı...

Survivor 2020’nin Gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör adaya veda eden son isim oldu. Hem performansı hem de karakteri ile ön plana çıkan yarışmacılar arasında yer alan Burak Yurdugör’ün elenmesi sonrası hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Survivor Burak Yurgugör kimdir? sorusunun yanıtı.

BURAK YURGUGÖR KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen Burak’ın babası İsviçre Zurich doğumlu fakat aslında kökeni İstanbul ve Yemen’e dayanıyor, bir kız kardeşi var.

Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşayan 21 yaşındaki Yurdagör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümüne devam eden Burak’ın sporla tanışması ilkokula dayanıyor.

Belli bir süre yüzme ile basketbolu birlikte götüren ve üniversitede kısa süreliğine Amerikan futbolu oynayan Yurdagör, şimdilerde ise crossfit ve fitness ile uğraşıyor.