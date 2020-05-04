Buray kimdir? Buray nereli ve kaç yaşında?

Söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan ve başta Ferhat Göçer olmak üzere pek çok sanatçıya da besteler veren Buray hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Buray kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs Lefkoşe'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kıbrıs'lıdır. Tam adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Hazal, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik eşlik eden ve solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kaldı ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser verdi. 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

2015 yılında ilk albümü ‘1 Şişe Aşk’ yayınlandı. Albümün çıkış parçası ‘İstersen’ ile müzik severlerin dikkatini çeken ve müzik listelerinde 1 numaraya kadar yükselen Buray, ‘Çilek Kokusu’ adlı dizide çalan şarkısı ‘Sen Sevda Mısın?’ ile geniş kitlelere ismini duyurmayı başardı.

Albümleri:

2015 – 1 Şişe Aşk

2016 – Sahiden

2018 – Kehanet

Remix albümleri:

2015 – İstersen

Ödülleri:

2017 – Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri – En İyi Erkek Şarkıcı

2017 – 6. TURKMSC Yılın Enleri Ödülü – Yılın En Sevilen Albümü (Sahiden)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Yorumcu

2016 – Kıbrıs Genç TV Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – İstek Bilge Kağan Koleji Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – 29. Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2016 – Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – Eryetiş & Bakanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu

2016 – İstanbul Gelişim Üniversitesi 5. Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – 2.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2016 – 7. KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2016 – 7. KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı (İstersen)

2016 – 5. TURKMSIC Yılın En’leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı

2016 – 3. En Moda Dergisi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Solisti