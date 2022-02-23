Buray’dan görme engelli hayranına duygulandıran sürpriz

Şarkıcı Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Ameliya'nın hayaline kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan İzmir'e gidereke Ameliya ile piyano çalıp şarkı söyledi. Buray'ın okuluna gideceğindenhaberi olmayan Ameliya, hayranı olduğu şarkıcıyı sesinden tanıyıp büyük şaşkınlık yaşadı.

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İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz, piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de başarılı olan Ameliya, geçen gün İHA’ya verdiği söyleşide en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve şarkıcı ile şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya’nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir’de aldı.

BİRLİKTE KONSER VERDİLER

Hayran olduğu şarkıcının okuluna gideceğini bilmeyen Ameliya, hiç göremediği Buray’ı şarkı söylemesinden tanıdı.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan görme engelli Ameliya, Buray’a kendi bestelerini çaldı ve onunla şarkılar söyledi.

Buray ile müzik üzerine sohbet eden Ameliya, daha sonra sevilen sanatçı ile okulda mini konser de verdi.

“ÇOK HEYECANLANDIM, BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM”

Buray’ın ‘Kış Bahçeleri’ adlı şarkısını söylemesiyle karşısındaki kişinin hayranlık duyduğu şarkıcı olduğunu anlayan Ameliya, “Çok heyecanlandım, mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Dün bazı arkadaşlarım Buray’ın geleceğini söyledi ama inanmadım. Babama sordum, babam da gelmeyeceğini söyleyince ‘Zaten Buray İstanbuldan buraya niye gelsin ki?’ diye düşündüm. Şu anda büyük bir heyecan yaşıyorum. ‘Kış Bahçeleri’ şarkısı, Buray’ın en sevdiğim şarkısı. Şarkısını söyleyince gelenin Buray olduğunu anladım. Onun besteleri çok derin. Çok içten yazıyor. Hayranıyım, besteleri bana ilham oluyor” dedi.

“BURAY RÜYALARIMA GİRMİŞTİ”

Buray’la tanışmayı uzun süredir istediğini belirten Ameliya, “Çok uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasına çok şaşırdım. Buray rüyalarıma girmişti. Rüyamda annem, babam ve Bura, kapıyı çalıyordu. Annem ‘Buray’la şarkı söyleyeceksiniz, hazırlan’ diyordu. Uyanınca bunun bir rüya olduğunu anlayıp üzüldüm. Bugün ise gerçekten Buray’la şarkı söyledim. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun peşinden gitmelisiniz. Geçen seneden bu yana Buray’la görüşmek istiyordum. Gerçekten de hayallerim gerçek oldu” diye konuştu.

“HABERİ OKUYUNCA ONA SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM”

Ameliya’nın haberinden çok etkilendiğini dile getiren Buray ise “Sabah haberleri okuyordum. Haberi görünce çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçtu. ‘Bu kızı görmek istiyorum’ dedim. Ameliya, çok özel bir yetenek, özel bir ruh. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Geldiğimi bilmesini istemedim. Birkaç arkadaşı geleceğimi haber vermiş ama o geleceğime inanmamış. Bugün ise birlikteyiz. Şarkı söylerken çok duygusal anlar yaşadık. Ameliya’nın benim bestelerimi çalıp söylemesi ilham verici. Tüylerimiz diken diken oldu. Benim için sihirli bir andı” ifadelerini kullandı.

Ameliya’ya key-board hediye eden şarkıcı, daha sonra Ameliya ile okulda mini bir konser vererek ‘Aşk Mı Lazım’ ve ‘Kış Bahçeleri’ adlı şarkılarını söyledi. (İHA)