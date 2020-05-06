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Buray’ın ‘Evde Kal’ şarkısı Azeri bir sanatçı tarafından çalındı
Buray’ın ‘Evde Kal’ şarkısı Azeri bir sanatçı tarafından çalındı
Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Buray’ın corona virüsü salgınında, zor günlerden geçen minikler için yaptığı 'Evde Kal' adlı şarkısı, Azeri bir sanatçı tarafından çalındı.
Magazin 6 Mayıs 2020 - 15:15

Ünlü şarkıcı Buray, geçtiğimiz ay çocuklar için ‘Evde Kal’ adlı bir şarkı bestelemiş ve miniklerin eğlenceli videolarıyla da bir klip çekmişti. Ne var ki Buray’ın bu şarkısı Azeri bir şarkıcı tarafından çalındı. Bestesinden danslarına kadar şarkının birebir çalınması durumuyla şok yaşayan Buray, sosyal medya hesaplarından da ifşa ettiği bu hırsızlık durumu için hukuki yollara başvurmayacağını belirterek “Biz bu şarkıyı çocuklara ve insanlara moral olsun diye yaptık. Ticari bir amaç gütmedik. O yüzden tazminat gibi bir arayışımız olmayacak. Ama ne kadar da iyi niyetle yapılmış olursa olsun, verdiğimiz emeğin başka isim altında görülmesi bizi üzüyor. Bu aslında bize değil, kopyalayan sanatçının kendi fanların yapmış olduğu bir ayıp. Zaten insanlar ona bu davranışından dolayı hanesine eksi puan yazacaktır” dedi. Buray'ın Instagram hesabından yaptığı story paylaşımından sonra yorum yağmuruna tutulan sanatçı, önce bestecinin ismini değiştirdi, sonra videou kaldırdı.

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