Buray’ın ‘Fenomen’ isyanı

Aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda isim corona virüsü günlerinde sosyal medya kullanımı konusuna ağırlık verdi. Yapılan canlı yayınlar üzerinden kendilerini takipçilerine gösteren ünlü isimlerden bazıları bu konuda başarılı da oldu.

Şarkıcı Buray da salgınla birlikte bir anda artan ‘Fenomen’lere göndermede bulundu. Pek çok isimden farklı olarak sadece kendisini göstermek adına bu tarz sosyal medya konularına girenler konusunda takipçilerini uyaran Buray şunları söyledi:

“Corona sürecinde Türkiye’de ‘Fenomen’ patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de bir çoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)