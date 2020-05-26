Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Buray’ın ‘Fenomen’ isyanı
Buray’ın ‘Fenomen’ isyanı
Şarkıcı Buray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgın günlerinde insanların yoğun olarak internet üzerinden etkileşime geçmesini fırsata çeviren isimlere seslendi.
Magazin 26 Mayıs 2020 - 08:35

Aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda isim corona virüsü günlerinde sosyal medya kullanımı konusuna ağırlık verdi. Yapılan canlı yayınlar üzerinden kendilerini takipçilerine gösteren ünlü isimlerden bazıları bu konuda başarılı da oldu.

Şarkıcı Buray da salgınla birlikte bir anda artan ‘Fenomen’lere göndermede bulundu. Pek çok isimden farklı olarak sadece kendisini göstermek adına bu tarz sosyal medya konularına girenler konusunda takipçilerini uyaran Buray şunları söyledi:

“Corona sürecinde Türkiye’de ‘Fenomen’ patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de bir çoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)

Etiketler