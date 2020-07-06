Burce Yağmur Karabal’ın hayatı… Burce Yağmur Karabal kimdir, kaç yaşında?

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan Instagram ünlülerinden Burce Yağmur Karabal'ın Exatlon'da yarışmacı olmasıyla beraber hayatına dair birçok detay merak konusu oldu. İşte Burce Yağmur Karabal'ın hayat hikayesi...

Geçmişte Özcan Deniz’in sevgilisi olarak da gündeme gelen Karabal hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Son günlerde Exatlon yarışmasıyla birlikte gündeme gelen Burce Yağmur Karabal’ın hayatına dair detaylar şu şekilde…

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Burce Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.