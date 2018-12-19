Burçin Abdullah kimdir? Burçin Abdullah nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Helena karakterini canlandıran Burçin Abdullah hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burçin Abdullah kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?

Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Kamera karşısına ilk kez Acı Günler isimli dizi ile geçen Burçin Abdullah, 1998 yılında yayınlanan Üvey Baba adlı dizide canlandırdığı Lamia karakterle ünlendi.

Umudun Kıyısında, Zengin Kız Fakir Oğlan, Ankara Yazı Veda Mektubu, Bana Baba Dedi, Herşey Yolunda Merkez, Kötü Yol, Dila Hanım, Bir Zamanlar Osmanlı, Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi dizi ve filmlerde rol alan Burçin Abdullah şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Helena karakterine hayat veriyor.

Burçin Abdullah 1.65 metre boyunda 53 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:

2017 – 13. Uluslararası Kar Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Ankara Yazı

Burçin Abdullah’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2016 – Şimdi Ne Olacak – İstanbul Temaşa Tiyatrosu

2007 – Hangisi Babası – Yalova Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Burçin Abdullah’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Diriliş Ertuğrul (Helena) (TV Dizisi)

2017 – Umudun Kıyısında (Sinema Filmi)

2017 – Aç Kapıyı Çok Fenayım (Sinema Filmi)

2016 – Adam Mısın? (Nazlı) (Sinema Filmi)

2016 – Bol Şans (Buse) (Sinema Filmi)

2016 – Ankara Yazı Veda Mektubu (Yasemin) (Sinema Filmi)

2015 – Koyverdin Gittin Beni (Fidan) (TV Filmi)

2015 – Bana Baba Dedi (Canan) (TV Dizisi)

2015 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Alev) (TV Dizisi)

2014 – Şimdi Onlar Düşünsün (Ceyda) (TV Dizisi)

2014 – Hatasız Kul Olmaz (Canan) (TV Dizisi)

2013 – Size Denizi Getireceğim (Şirin) (Sinema Filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Dilek) (TV Dizisi)

2013 – Dursun Çavuş (Dilek) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Meral) (Sinema Filmi)

2012 – Selam (Zehra) (Sinema Filmi)

2012 – Kötü Yol (Filiz) (TV Dizisi)

2012 – Dila Hanım (Fatma) (TV Dizisi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (TV Dizisi)

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Ayçe) (TV Dizisi)

2008 – Kollama (İnci) (TV Dizisi)

2007 – Kara İnci (Darmananka) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Filiz) (TV Dizisi)

2004-2006 – Büyük Buluşma (Pınar) (TV Dizisi)

1998 – 2004 – Üvey Baba (Lamia) (TV Dizisi)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Sinema Filmi)

1998 – Parçalanma (Ayşe) (Sinema Filmi)

1997 – Acı Günler (Ayşe) (TV Dizisi)