Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı

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Son zamanlarda Burak Özçivit’in dizinin kadrosuna katılacağı haberleriyle gündeme gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu henüz başlamadı. Ellerinde kılıç ve kalkanlarıyla ekranları karşısında dizinin başlamasını bekleyen hayranları bir yandan da dizinin oyuncularına merak ettikleri soruları yöneltiyor. Dizide Hafsa Hatun rolünde izlediğimiz Burçin Abdullah instagram hesabı üzerinden ‘Bana soru sorun’ özelliğini kullandı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Burçin Abdullah’a yöneltilen ilk soru; ‘Diriliş’te oynayacak mısın bu sezon lütfen cevapla’ oldu. İşte Abdullah’ın yanıtı…



