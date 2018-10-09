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Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı
Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı
Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun'u oynayan Burçin Abdullah sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Magazin 9 Ekim 2018 - 08:04

Son zamanlarda Burak Özçivit’in dizinin kadrosuna katılacağı haberleriyle gündeme gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu henüz başlamadı. Ellerinde kılıç ve kalkanlarıyla ekranları karşısında dizinin başlamasını bekleyen hayranları bir yandan da dizinin oyuncularına merak ettikleri soruları yöneltiyor. Dizide Hafsa Hatun rolünde izlediğimiz Burçin Abdullah instagram hesabı üzerinden ‘Bana soru sorun’ özelliğini kullandı ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Burçin Abdullah’a yöneltilen ilk soru; ‘Diriliş’te oynayacak mısın bu sezon lütfen cevapla’ oldu. İşte Abdullah’ın yanıtı…

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