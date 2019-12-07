Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burçin Ergin polisiye rol istiyor
Burçin Ergin polisiye rol istiyor
Son olarak Kurşun dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayıp, tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Burçin Ergin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 7 Aralık 2019 - 09:26

Yakın dostlarıyla burada bulunan bir restoranda buluşan oyuncu, burada yaklaşık iki saat koyu bir sohbete oturdu. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Ergin, “Dizi yeni bitti. Şimdilik dinleniyorum şubat ayı gibi bir kaç proje var kesinleşmesini bekliyorum.

Hayalimde her zaman bir polisiye rolünü oynamak var. Tabi başrolü Aras Bulut İynemli, ile paylaşırsam benim için muhteşem olur. Kendisi bence şu an Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi benimde favorim” diye konuştu.

Etiketler