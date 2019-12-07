Burçin Ergin polisiye rol istiyor

Yakın dostlarıyla burada bulunan bir restoranda buluşan oyuncu, burada yaklaşık iki saat koyu bir sohbete oturdu. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Ergin, “Dizi yeni bitti. Şimdilik dinleniyorum şubat ayı gibi bir kaç proje var kesinleşmesini bekliyorum.

Hayalimde her zaman bir polisiye rolünü oynamak var. Tabi başrolü Aras Bulut İynemli, ile paylaşırsam benim için muhteşem olur. Kendisi bence şu an Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi benimde favorim” diye konuştu.