Burçin Orhon eczanelerde maske bulamayınca…

Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evli olan Burçin Orhon, milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında sürdürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla karantina günlerinin nasıl geçtiğine dair bilgi veren Orhon, bu defa ev yapımı maskesi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Bir döneme danslarıyla damga vurmuş olan Burçin Orhon, eczanelerde maske kalmadığını söyleyerek bunun için bulduğu çözümü takipçileriyle paylaştı.

Burçin Orhon maskeyi yapma nedeni olarak kapıya gelen siparişleri teslim alırken maske taktığını söyledi. İşte Orhon’un o satırları:

“En sıkı gözenekli kumaş diye bir yastık kılıfı feda edilir ve evde maske dikilir. Eczanelerde bulamayınca iş başa düştü. Çift kat. Umarım işe yarar. Çıktığım yok ama kapıya gelen sipariş falan, lazım oluyor”