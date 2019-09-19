Burcin Orhon gelen eleştirilere sitem etti

Eski balerin-dansçı Burçin Orhon ile tiyatrocu Süheyl Uygur'un kızı Zeynep Uygur annesinin mesleğini seçerek dansçı olmaya karar verdi. Zeynep, önceki hafta Kuşadası’nda gerçekleşen bir festivalde sahne aldı. Kızının sahne poerformansını beğenen Orhon bu anları sosyal medya sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı. Orhon’un paylaşımına bazı takipçileri gereksiz şekilde eleştiride bulunarak saygısız ithamlarda bulundu. Bunun üzerine Burçin Orhon, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak gelen eleştirilere sitem etti. İşte o paylaşım; “Sevgili kara kalpli hakaretçiler, teşekkür ederim. Sayenizde yorumları okunan bir kaç kişiden biriyim. Yani yazdıklarınızla diğer takipçileri epey eğlendiriyorsunuz. Bana gelince, ben ne iltifatlara kendimi kaptırıp uçarım, ne de hakaretlere oturup üzülürüm. Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptım da beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde vs. Nasıl oluyor da hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz. Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum. Ama artık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum. Tabii başka fake hesap açıp bir yerden hortlarsınız. Beslenmeniz şart. Ama bundan sonra hiç birinizi adam yerine koymuyorum. Burası huzurlu bir sayfa. Benim takipçim bana yeter. İsterse 100 kişi kalsın. Üslupsuz yazanlara cevap vermiyorum. Yeter çirkinliğiniz”

