Burçin Orhon imza gününde açıkladı: Bana üç günde aşık oldu

Eski dansçı Burçin Orhon'un da yazar kadrosunda bulunduğu ve ilk kez yazarlık deneyimini yaşadığı 'Umut' adlı kitabın tanıtımı geçtiğimiz gün Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'nin bahçesinde tüm öğrenciler ve yüzlerce kitapseverin katılımı ile birlikte gerçekleştirildi.

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‘Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi’nde hayata geçirilen ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 7 farklı ustadan; Ayşe Erbulak, Hakan Akdoğan, Özen Yula, Aslı Perker, Gülayşe Koçak, Gökhan Erarslan ve Özden İnal’dan eğitim alan 49 öğrencinin öykülerinden oluşmuş kolektif bir kitap olan “Umut” kitapsever ile buluştu. Yazar ve tiyatro oyuncusu Ayşe Erbulak, bir ilke imza attığı çalışmaya ilişkin; “Bizler için hayalden öte bir olaydı. Bugün büyük çabalar ve çalışmalar ile gerçekleştirdiğimiz hayalimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BURÇİN ORHON’DAN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Kitaplarını imzalattırmak isteyen kitap severler uzun kuyruklar oluşturdu. Düzenlenen imza gününde Süheyl Uygur, eşi Burçin Orhon’u yalnız bırakmadı. Orhon ise eşine olan sevgisini; “Süheyl bana üç günde âşık oldu. Onun aşkını gerçek bir sevgiye dönüştürmem yıllarımı aldı. İyi ki şu an yanımda” sözleriyle ifade etti.