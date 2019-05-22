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Burçin Orhon korkuttu
Burçin Orhon korkuttu
Eski balerin Burçin Orhon’un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.
Magazin 22 Mayıs 2019 - 08:28

Baygınlık geçirince yüzüstü düşen Burçin Orhon’un baş ve burun bölgesinde şişme meydana geldi. Burçin Orhon, kaza sonrası fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı; “Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşmayınca kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden. Bu arada kontrollerin yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim.”

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