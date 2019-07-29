Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu nereli ve kaç yaşında?

Burçin Terzioğlu, 1980 doğumludur. Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı Demet karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Terzioğlu Poyraz Karayel dizi ile büyük hayran kitlesine ulaşmıştır. Burçin Terzioğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Burçin Terzioğlu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’da Rüya karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burçin Terzioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Trabzon Of’ludur. Henüz 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş adlı filmlerde rol aldı. 1997 yılında Ali Güven'in yolcu adlı şarkısının klibinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör stüdyo özel sahne diksiyon eğitimi aldı.

Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Burçin Terzioğlu, 5 yaşındayken Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmlerinde rol almıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarından beri birçok yapımda rol alan Burçin Terzioğlu, 2004 yılında rol aldığı Kadın isterse dizisindeki Demet rolü ile büyük bir çıkış yakalamıştır.

Hasretinle Yaşanmıyor, Perihan Abla, Fazilet, Yeniden Doğmak, Mahallenin Muhtarları, Annem Ve Ben, Oyun Bitti, Menekşe Koyu, Çiçek Taksi, Sırılsıklam, Tirvana, Güz Gülleri, Yılan Hikâyesi, Anne Babamla Evlensene, Oyun, Üzgünüm Leyla, Kınalı Kar, Melekler Adası, Taştan Kalp, Aliye, Ey Aşk Nerdesin, Çemberin Dışında, Özel, Merhamet, Ezel, Halam Geldi, Poyraz Karayel gibi yapımlarda yer alan Burçin Terzioğlu, Poyraz Karayel dizisindeki rolüyle 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Kadın Oyuncu' seçilmiştir.

Burçin Terzioğlu, 1.60 metre boyunda, 49 kilo ve Balık burcudur.

Burçin Terzioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Hakan: Muhafız (Rüya) (TV Dizisi)

2014-2016 – Poyraz Karayel (Ayşegül Umman) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Deniz) (TV Dizisi)

2013 – Halam Geldi (Anne) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Ezel (Azad Karaeski) (TV Dizisi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Zeliş) (TV Dizisi)

2007 – Çemberin Dışında (Laçin Sürmen) (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 – Melekler Adası (Ceren) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (Demet) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Ümit) (TV Dizisi)

2003 – Taştan Kalp (Özlem)(TV Filmi)

2002 – Kınalı Kar (Pınar Beyoğlu) (TV Dizisi)

2002 – Anne Babamla Evlensene (TV Dizisi)

2001 – Oyun (TV Filmi)

2001 – Güz Gülleri (Nuray) (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Oyun Bitti (Sinema Filmi)

2000 – Mırıl Mırıl Münevver (TV Dizisi)

2000 – Annem ve Ben (TV Filmi)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

1997 – Yasemince (TV Dizisi)

1997 – Kır Çiçekleri (Süheyla) (TV Filmi)

1996 – Kızım ve Ben (TV Dizisi)

1996 – Kaldırım Çiçeği (TV Dizisi)

1995 – Çiçek Taksi (Sinem) (TV Dizisi)

1994 – İkimiz De Sevmiştik (Sinema Filmi)

1994 – İki Küçük Yaramaz (Sinema Filmi)

1992 – Mahallenin Muhtarları (Simge ) (TV Dizisi)

1992 – Kavak Ailesi (Fındık Yeğen) (TV Dizisi)

1991 – Menekşe Koyu (Ayşe) (Sinema Filmi)

1990 – Çiçekler Açmak İster (TV Dizisi)

1989 – Fazilet (Sinema Filmi)

1989 – Doktorlar (Billur) (TV Dizisi)

1988 – Izdırap Çocukları (Sinema Filmi)

1987 – Yeniden Doğmak (TV Dizisi)

1987 – Menekşeler Mavidir (Sinema Filmi)

1987 – Hayallerim, Aşkım Ve Sen (Rukiye) (Sinema Filmi)

1987 – Evlat Acısı (Burçin) (Video)

1987 – Baba Yüreği (Aslı) (Sinema Filmi)

1986 – İki Milyarlık Bilet (Gül) (Sinema Filmi)

1986 – Yıkılmışım Ben (Sinema Filmi)

1986 – Perihan Abla (TV Dizisi)

1986 – Kumarbaz (Video)

1986 – Hasretinle Yaşanmıyor (Burçin) (Sinema Filmi)

1985 – Çıplak Vatandaş (İbrahim'in Kızı) (Sinema Filmi)

1985 – Patron Duymasın (Sinema Filmi)