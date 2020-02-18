Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut yan yana

İlker Kaleli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra bir süredir yeni bir aşkla gündeme gelmeyen Burçin Terzioğlu adı geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. Filipinler’e tatile giden Burçin Terzioğlu bu aşk tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aynı yerden ve neredeyse aynı zamanlarda spor eğitmeni Umut Duygu da paylaşımda bulunuca Burçin Terzioğlu’nun yeni aşkı da ortaya çıkmış oldu. Filipinler tatilini bitiren çiçeği burnunda aşıklar tatil dönüşü Quality Dergisi tarafından havalimanında görüntülendi.