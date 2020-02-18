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Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut yan yana
Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut yan yana
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikte olmaya başladığı ortaya çıkan oyuncu Burçin Terzioğlu, tatil dönüşü yan yana görüntülendi.
Magazin 18 Şubat 2020 - 11:12

İlker Kaleli ile olan ilişkisini bitirdikten sonra bir süredir yeni bir aşkla gündeme gelmeyen Burçin Terzioğlu adı geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yeniden gündeme geldi. Filipinler’e tatile giden Burçin Terzioğlu bu aşk tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Aynı yerden ve neredeyse aynı zamanlarda spor eğitmeni Umut Duygu da paylaşımda bulunuca Burçin Terzioğlu’nun yeni aşkı da ortaya çıkmış oldu. Filipinler tatilini bitiren çiçeği burnunda aşıklar tatil dönüşü Quality Dergisi tarafından havalimanında görüntülendi.

 

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