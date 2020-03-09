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Burçin’den yeni yaş selfiesi
Burçin’den yeni yaş selfiesi
Kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan oyuncu Burçin Terzioğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı selfie ile yeni yaşını kutladı.
Magazin 9 Mart 2020 - 11:10

Çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflar sonrasında spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikte olduğu ortaya çıkan Burçin Terzioğlu, şimdilerde son derece mutlu günler geçiriyor.

Evlilik yolunda giden bir ilişki yaşayan ve magazin muhabirleri tarafından da gece gezmelerinde bol bol görüntülenen Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 40 yaşına merhaba dedi.

Kartpostallık bir manzaranın önünde çektiği selfieyi ve yüzüne yansıyan mutluluğu takipçileriyle de paylaşmak isteyen güzel oyuncu bu kutlama paylaşımına; “Hoş geldin yeni yaşım!” notunu düştü.

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