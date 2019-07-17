Burcu Binici: Ebru yaşıtım değil

Şu sıralar dinlenerek vaktini geçirdiğini söyleyen oyuncu, tatil için önce memleketi Rize Çamlıhemşin’e, ardından Alaçatı’ya gittiğini söyleyip “Önce Rize’ye yaylaya oradan deniz tatili için İzmir’e gittim. Her yıl memlekete giderim” şeklinde konuştu.

“DONANIMLI VE YETENEKLİ BİR KIZ”

Binici bir dönem çok sık görüştüğü ve şu sıralar Hercai dizisiyle yıldızı parlayan eski dostu Ebru Şahin’le aralarının açık olduğu iddialarına da açıklık getirdi. Burcu Binici, eski dostu Şahin’le eskisi gibi sık görüşmediklerini anlatıp “Bir şey söylemek istemiyorum onun işi ayrı, benim işim ayrı. Zaten yaş olarak benim yaşatım değil. Benden yedi sekiz yaş küçük. Benim yakın arkadaşlarım başka. Ancak çok iyi hakettiği bir yerde donanımlı ve yetenekli bir kız. Belki ileride bir Cansu Dere gibi olabilir. Ben mesela karakter oyuncusuyum çok çeşitli rolleri oynarım beni aynı tipte göremezsiniz” ifadesini kullandı.