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Burcu Binici’nin romantik tatili
Burcu Binici’nin romantik tatili
Oyuncu Burcu Binici'nin adı bir ara Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile anılmıştı. Kendisi hakkında çıkan bu aşk iddialarını yalanlayan Binici, yeni sevgilisiyle tatil sezonunu açtı.
Magazin 19 Haziran 2018 - 15:34

Söz dizisinde canlandırdığı karakterle yükselişe geçen Burcu Binici, pilot Emre Aydın'la yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, yazın ilk tatiline de sevgilisiyle birlikte çıktı.

AKYAKA’DA BİR HAFTA 
Muğla'ya giden âşıklar, şehrin önde gelen turizm merkezlerinden Akyaka'da baş başa 1 hafta geçirdi. Yeşil ve mavinin buluştuğu sessiz bir ortamda romantik günler geçiren ikili, sık sık doğa yürüyüşleri yaptı. Sevgililer Azmak Nehri'nde tekne turuna da çıktı. Burcu Binici, aşk dolu tatilinden fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı.

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