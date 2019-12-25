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Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu
Burcu Biricik, benzerini Vietnam’da buldu
Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile çıktığı yurt dışı tatilinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Şimdilerde Vietnam'da olan Biricik, buradan paylaştığı fotoğraflarla gülümsetti.
Magazin 25 Aralık 2019 - 09:30

Emre Yetkin, İtalya'dan eşi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Burcu Biricik ise Vietnam'dan fotoğraf yayınladı. Hanoi'de bulunan çift arkadaşları ile birlikte maceralarını sosyal medyada paylaşmakta. Biricik, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, Vietnam tatili sırasında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirirken görülüyor.

Kısa tatili sırasında edindiği arkadaşlarından biriyle özçekim yapan güzel oyuncu bu fotoğrafı “Benziyoruz sanki” notuyla paylaştı.

Son güncelleme: 09:31 - 25.12.2019
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