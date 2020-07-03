Burcu Biricik: “Geçmişte ben de tacize uğradım”

Burcu Biricik, önceki akşam arkadaş grubuyla Arnavutköy’deydi. Bir mekan çıkışı görüntülenen oyuncu, meslektaşı Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları hakkında konuştu. Biricik, geçmişte yaşadığı cinsel taciz olayını da anlattı.

KADINA ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulut’a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu “Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da ‘kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez’ demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor” dedi.

“BENİM DE YAŞADIĞIM CİNSEL TACİZLER VAR”

Oyuncu, muhabirlerin “Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?” sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: “Gelmedi ama hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz; sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur; dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet

YARDIM İSTEDİM

Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz” dedi.