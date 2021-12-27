Burcu Biricik isyan etti: Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak hayvanlarını hedef alan sözlerine vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada hayvanların barınaklara toplatılmasına karşı birçok paylaşım yapıldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?" diye sordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokak hayvanlarını hedef alan sözlerine vatandaşalr tepki gösterdi. Twitter’da hayvanların barınaklara toplatılmasına karşı birçok paylaşım yapıldı. Bu isimlerden biri de oyuncu Burcu Biricik oldu. Biricik, Instagram'da yaptığı paylaşımda "Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları?" diye sordu.

Gaziantep’te geçen hafta iki pitbull tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye tüm Türkiye’yi üzdü. Pitbulların sahiplerine öfke yağdı. Olayın duyulmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla işin rengi değişti.

Erdoğan, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” dedi. Talimat alınmıştı. Erdoğan’ın sözleri üzerine tüm Türkiye’den peş peşe görüntüler gelmeye başladı. Görevliler önüne gelen hayvanı ilkel yöntemlerle yaka paça kamyonlara dolduruyordu.

Alınan karar ve görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Twitter’da #SokakHayvanlarıYalnızDeğildir etiketi ile çok sayıda paylaşım yapıldı.

“TOPLANMASI GEREKEN ONLARCA TECAVÜZCÜ VARKEN…”

Görüntülere bir tepki de oyuncu Burcu Birick’ten geldi. Biricik Instagram hesabından paylaştığı videoya, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.

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