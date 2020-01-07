Burcu Biricik’in takipçisinden Sibel Ünli tepkisi…

Sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle birlikte çıktıkları tatile dair kareleri paylaşan ve burada yaşadığı özel anları da tüm samimiyetiyle takipçilerine aktaran Burcu Biricik, dün yaptığı paylaşımda Dünya’nın üçüncü büyük mağarasını gezdiklerinden ve burada yaşadığı heyecandan bahsetti. Biricik buradan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gittik gördük döndük. Hang En mağarası dünyanın 3. Büyük mağarası olarak geçiyormuş. Mağaraya gidebilmek için kilometrelerce orman ve nehir yolu geçtik. Gördüğüm en iyi manzaralardı, yaşadığım en enteresan deneyimlerden biriydi. Yok hatta en enteresanı. Zorlu bir iki gündü özellikle bugün ölmüş vaziyette dönüyorum. Ama değerdi. Evet üstümüzden sülük de topladık, zehirli yapraklardan kaçarak yürüdük, dağa tırmanırken perişan da olduk, jungle dere tepe çamur kum demedik yürüdük ama bucket list'e koca bir tik atıldı”

TAKİPÇİSİNDEN SİBEL ÜNLİ GÖNDERMESİ

Burcu Biricik’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımının altına, intihar eden İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin hayatına son vermeden önce paylaştığı mesajını hatırlatan bir takipçisi, genç kızın parasızlık yüzünden hayatına son verirken ünlü isimlerin böylesi konulara aldırış etmeden hayatlarını yaşamasına tepki gösterdi. Biricik de takipçisinden gelen bu yoruma tepkisiz kalmadı ve kendisinin suçlu gibi gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İşte Biricik ve takipçisi arasında geçen o yazışma: