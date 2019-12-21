Burcu Biricik’ten çocuk açıklaması

Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen Burcu Biricik, “Yılbaşında tatile gideceğim için ufak tefek eksiklerimi aldım. Bunlar diş macunu, fırça ve kozmetik tarzı ihtiyaçlar. Bir süre dinlenmek istiyorum. 2019, ne güzel diyeyim ne de kötü geçti diyeyim” şeklinde konuştu.

Biricik muhabirlerin ‘Atiye’nin ilk bölümünü izlediniz, nasıl buldunuz?’ şeklindeki sorularına, “Şimdiden yorum yapmak çok erken, iki üç bölüm daha izlemek lazım. Oyunculuklar ve çekimler çok güzel olmuş. Dijital platformdaki işler hepimiz için büyük bir heyecan. Dijital platform bir alternatif oluyor her meslek için olması gereken bir şey” yanıtını verdi.

Güzel oyuncu ‘2020’de çocuk olma durumu olur mu?’ şeklindeki soruya ise; “Ben de isterim çocuğum olsun ama bu işler isteme ile olmuyor kısmetse olur” dedi. Kitap, okumayı sevdiğini de söyleyen Burcu Biricik, Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” isimli kitabını aldın onu okuyacağım” dedi.