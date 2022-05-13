Burcu Biricik’ten Melis Sezen’i hedef alan Ahmet Çakar’a don çıkışı

Oyuncu Burcu Biricik, Melis Sezen'i kıyafeti üzerinden hedef alan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'a "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?" diyerek tepki gösterdi.

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Akit TV’de, oyuncu Melis Sezen’i geçen yıl Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef alan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar’a oyuncu ve sanatçılardan tepki sürüyor.

Ahmet Çakar, Melis Sezen’in kıyafeti için, “Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı.

Pek çok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ahmet Çakar’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

“BİZ SİZE ALTINIZDA DONUNUZ VAR MI DİYE SORUYOR MUYUZ?”

Son olarak, ‘Camdaki Kız’ dizisinin ‘Nalan’ı Burcu Biricik Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Çakar’a şu sözlerle sert tepki gösterdi:

“Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!”