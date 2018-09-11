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Burcu Çetinkaya sponsorsuz kaldı
Burcu Çetinkaya sponsorsuz kaldı
Ünlü ralli pilotu Burcu Çetinkaya, sosyal medya hesabından World Rally Championship'te yarışabilmek için sponsor desteği istedi.
Magazin 11 Eylül 2018 - 15:59

Burcu Çetinkaya, Marmaris’ta düzenlenecek 13-16 Eylül arasında Marmaris’te düzenlenecek World Rally Championship’e katılmak için sponsor arıyor. Sosyal medya hesabından ralli aracının önünde durduğu bir fotoğrafı paylaşan Çetinkaya, takipçilerine seslendi.

Özel bir lastik markasını etiketleyen Çetinkaya, takipçilerinin markaya destek olmaları için mesaj atmalarını istedi ve “Desteklerinizi ve reklam gücümüzü gösterirsek ihtiyacımız olan 20-26 lastik için belki sponsor olurlar? Hayaller… Ümitler…” yazdı.

burcucetinkaya
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