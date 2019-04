Burcu Çetinkaya türbanı çıkardığını açıkladı

Yaklaşık altı yıl önce “Ben kapanma kararını kendi manevi yolculuğum nedeniyle aldım” diyerek tesettüre girdiğini açıklayan Burcu Çetinkaya, dün yaptığı bir paylaşımla da türbanı çıkardığını açıkladı…

Sosyal medya hesabından, başı açık olarak at bindiği bir videosunu paylaşan rallici Çetinkaya, “Bu kadar yapabildim” dedi ve şu notu paylaştı: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür. Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı her şey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiç bir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var…. Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı…. Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım….”