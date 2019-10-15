Burcu, çocuğunun ağzından yazdı

Fırat Parlak ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çınar’ın üzerine titreyen ve her fırsatta onunla ilgili dikkat çekici paylaşımlarda bulunan oyuncu Burcu Kara, bu defa da iki yaşındaki oğlunun kreşe giderken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve onun bu ilk deneyimiyle ilgili olarak esprili ve bir o kadar da çarpıcı satırlar yazdı. İşte Burcu Kara’nın çocuğunun ağzından yazdıkları:

“Günaydın… Bugün özel bir gün. Çünkü okula başladım. Evet, doğdum, büyüdüm ve okula başladım. Kendi yaşıtlarımla vakit geçirmem ve mutlu olmam için bizimkiler böyle bir karar verip çok eğlenceli bir yer seçtiler. Tabii ben okulu sevecek miyim bilmiyorum. Bakacağız. Daha ilk günden bir saat geç kaldım giyinmek istemediğim için ama, sanırım bir kaç güne alışırım. Olmadı gider yine evdekileri oynatırım. Annem çok duygulandı okula girerken. Neden bilmiyorum sabahtan beri bahçede oturuyor. Şimdiden söyleyeyim eğlenirsem kalırım, yok çok üstüme gelirlerse çantamı alır kaçarım. Hadi bana iyi günler”