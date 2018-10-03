Burcu Esmersoy, hayalindeki eve kavuştu

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Berk Suyabatmaz'la dünyaevine girdikten sonra Burcu Esmersoy, Emirgan'daki evinden taşınarak uzun süredir bir otelde kalıyordu. Güzel sunucu, hayalindeki eve kavuştu.

14 BİN TL’YE VİLLAYA TAŞINDILAR

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; Suyabatmaz ve Esmersoy, otel odasından ayrılarak Göktürk'te 4 katlı lüks bir villaya taşındı. Burcu Esmersoy ve Berk Suyatmaz bu evin kirası için 14 bin TL ödeyecek. Ayrıca Esmersoy’un yeni evinin spor malzemeleri sattığı ofisine yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.