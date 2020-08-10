Burcu Esmersoy saat sorusunu duyunca koşar adımlarla uzaklaştı
Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde alan Burcu Esmersoy, yazın tadını çıkarmaya hız kesmeden devam ediyor. Kısa süreliğine İstanbul'a gelen Esmersoy, önceki gün basın mensupları tarafından görüntülendi.
SAAT SORUSU KEYFİNİ KAÇIRDI
Son olarak İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde paylaştığı fotoğrafla gündeme oturan Esmersoy, 300 bin liralık saatini de göstererek olumlu olumsuz birçok yorumla karşı karşıya kalmıştı. Gazetecilerin konu hakkında soru sormasına sinirlenen Burcu Esmersoy, röportajı yarıda kesti ve arkasını dönerek koşar adım oradan uzaklaştı.