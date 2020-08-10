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Burcu Esmersoy saat sorusunu duyunca koşar adımlarla uzaklaştı
Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı pozunda servet değerindeki saatiyle dikkat çekmişti. Önceki gün bir AVM'den çıkarken objektiflere yansıyan Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı saati sorulunca apar topar aracına kaçtı.
Magazin 10 Ağustos 2020 - 11:22

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde alan Burcu Esmersoy, yazın tadını çıkarmaya hız kesmeden devam ediyor. Kısa süreliğine İstanbul'a gelen Esmersoy, önceki gün basın mensupları tarafından görüntülendi.

SAAT SORUSU KEYFİNİ KAÇIRDI

Son olarak İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde paylaştığı fotoğrafla gündeme oturan Esmersoy, 300 bin liralık saatini de göstererek olumlu olumsuz birçok yorumla karşı karşıya kalmıştı. Gazetecilerin konu hakkında soru sormasına sinirlenen Burcu Esmersoy, röportajı yarıda kesti ve arkasını dönerek koşar adım oradan uzaklaştı.

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