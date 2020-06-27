Burcu Esmersoy, sosyal medyadan servet kazanıyor
Berk Suyabatmaz ile boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy’un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta öncesi sevgilisinden ayrılan ve şimdilerde kız arkadaşıyla tatilde olan Esmersoy’un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para ortaya çıktı.
ÜRÜN BAŞINA 25 BİN TL
4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, corona virüsünü fırsata çevirerek ürün tanıtımlarına zam yaptı. Daha önce ürün başına 5 ve 10 bin TL alan Esmersoy, bu fiyatı 25 bin TL’ye yükseltti. Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.