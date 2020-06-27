Burcu Esmersoy, sosyal medyadan servet kazanıyor

3 hafta önce Allan Hakko ile ayrılan sunucu Burcu Esmersoy, aşkta kaybetti ancak işte kaybetmedi. Sosyal medya hesabından sürekli ürün tanıtımları yapan sunucu, bir paylaşımından 25 bin TL kazanıyor.

Berk Suyabatmaz ile boşandıktan sonra iş adamı Allan Hakko ile aşk yaşamaya başlayan Burcu Esmersoy’un mutluluğu kısa sürdü. 3 hafta öncesi sevgilisinden ayrılan ve şimdilerde kız arkadaşıyla tatilde olan Esmersoy’un sosyal medya hesaplarından yaptığı reklam paylaşımlarından kazandığı para ortaya çıktı.

ÜRÜN BAŞINA 25 BİN TL

4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sıklıkla ürün tanıtımları yapan Burcu Esmersoy, corona virüsünü fırsata çevirerek ürün tanıtımlarına zam yaptı. Daha önce ürün başına 5 ve 10 bin TL alan Esmersoy, bu fiyatı 25 bin TL’ye yükseltti. Esmersoy, servet kazandığı Instagram hesabından sık sık kendi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.