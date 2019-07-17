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Burcu Esmersoy takipçilerini uyardı
Burcu Esmersoy takipçilerini uyardı
Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyarıda bulundu.
Magazin 17 Temmuz 2019 - 08:50

Her ne kadar bilgisayarlar ve cep telefonları günlük hayatımızda çok işe yarasalar da bunu kötü niyetli kullanmak isteyenler için de sayısız fırsatlar sunuyor. Özellikle son zamanlarda artan dijital dolandırıcılık konusunda pek çok isim mağduriyet yaşıyor. Bu konuda takipçilerini uyarmayı kendilerine görev bilen ünlü isimler de ellerinden geleni yapıyor.

ESMERSOY’DAN UYARI

Sunucu Burcu Esmersoy da benzer bir dijital dolandırıcılık olayı ile karşılaşınca bunu yaptığı paylaşım üzerinden ifşa edip takipçilerini uyardı. İşte Esmersoy’un o paylaşımları:

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