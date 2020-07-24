Burcu Esmersoy, tatile ara verdi

Sunucu Burcu Esmersoy önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşan Burcu Esmersoy’un keyfi yerindeydi. Çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan Burcu Esmersoy işleri için İstanbul'a geldiğini söyledi

Burcu Esmersoy, yaz sezonuna ara vererek yeni projeler için İstanbul’a döndü. Mekan çıkışı objektiflere yansıyan sunucu Esmersoy: ”Çekimlerimiz vardı onlar için geldim. Yeniden tatile gideceğim” dedi.

“TANIMADIM İNSANLARIN YANINA GİTMİYORUM”

Pandemi sürecinde dikkatli olduğunu söyleyen sunucu, “Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Yakın ve güvendiğim arkadaşlarım ile buluşuyorum” dedi. Sosyal medyada paylaştığı bikini ve düzgün vücudu ile dikkat çeken Burcu Esmersoy, “Uzun bir süre tatil yapmamıştım şimdi acısını çıkartıyorum. Bolca bikinim vardı onları deniyorum hep” dedi.